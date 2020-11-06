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"Газпром" планирует вложить в газификацию СКФО 39,3 миллиардов рублей

"Газпром" планирует вложить в газификацию СКФО 39,3 миллиардов рублей
"Газпром" в рамках программ газоснабжения и газификации регионов РФ предварительно планирует направить на газификацию Северо-Кавказского федерального округа 39,3 миллиарда рублей до 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.

"В настоящее время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" проводят работу по формированию и подписанию программ развития газоснабжения и газификации на период 2021-2025 годы. По предварительной информации от ООО "Газпром межрегионгаз", планируемый объем инвестиций в субъекты СКФО на указанный период оценивается в 39,3 миллиарда рублей", - сообщили в ведомстве.

За указанный период планируется обеспечить газификацию 368 населенных пунктов, 131,5 тысячи домовладений и 803 котельных.


Объем инвестиций "Газпрома" для СКФО за период с 2005 по 2019 год составил 25,9 миллиарда рублей, отмечает Минэнерго. На данный момент уровень газификации СКФО составляет 84,1%, а уровень потенциальной газификации – 98,2% при сохранении структуры регионального топливно-энергетического баланса.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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