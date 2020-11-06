Гороскоп на 2021 год: Телец

Вадим Карасев

2021 год обещает быть благоприятным для Тельцов. Астрологи расскажут, чего стоит ожидать мужчинам и женщинам этого Знака, а также поведают о том, как можно преодолеть препятствия на своем пути.

Начало года для людей, рожденных под Знаком Тельца, будет очень позитивным, продуктивным и пройдет под управлением созидательной энергии звезд и планет. Некоторые трудности могут начаться ближе к апрелю или маю. Справиться с неурядицами поможет сильная интуиция и вера в себя. Усилить шестое чувство помогут специальные талисманы и упражнения.

Мужчина-Телец

Мужчины этого Знака смогут обойти стороной все возможные преграды на пути к счастью, если будут браться за каждое дело с максимальной ответственностью и самоотдачей. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют им не браться за несколько дел одновременно. Спешка можно всё испортить.

Финансы и работа: в этой сфере Тельцов ожидают большие победы. 2021 год идеально подходит для дорогостоящих приобретений, особенно для тех, которые подчеркивают статус. В этом году астрологи не советуют отправляться в дальние поездки и командировки. Если будет выбор, создавать новый бизнес или развивать старый, лучше выбирать второе.

Любовь и отношения: с развитием отношений лучше пока повременить. Всем одиноким Тельцам можно начинать отношения, но лучше не проявлять при этом много инициативы. Тем, кто уже в отношениях, не стоит пока переводить их на принципиально новый уровень. Речь идет о свадьбе и рождении ребенка.

Настроение и здоровье: стоит больше времени посвящать дому. Можно делать ремонт, перестановку. Покупать мебель. Всё, что связано с домом, будет сильно повышать настроение мужчин этого Знака. Если изнурительный труд приведет к переутомлению, стоит чаще бывать дома.

Женщина-Телец

Удача будет следовать за женщинами этого Знака все двенадцать месяцев. Единственным проблемным периодом можно считать конец весны и начало лета. В середине года перед женщинами-Тельцами откроются новые двери. У них появятся новые возможности, которыми стоит воспользоваться.

Финансы и работа: 2021 год для работы и финансовой активности подходит наилучшим образом. Астрологи советуют тратить деньги на себя, обновлять гардероб, делать новые прически, ходить на косметические процедуры. Также полезно будет покупать книги и записываться на полезные курсы по повышению профессионального мастерства.

Любовь и отношения: в любви этим женщинам потребуется творческий подход. Немного креатива им не повредит. Звезды и планеты сделают Тельцов более привлекательными и обаятельными. Это значит, что в 2021 году у них будет много романтики и значительно больше внимания со стороны мужчин, нежели в прошлом году.

Настроение и здоровье: в 2021 году женщины-Тельцы будут полны сил и энергии. Им удастся совмещать любовь и работу, дела и отдых. Это очень благоприятное время для отдыха, но свободное время лучше проводить дома или на даче. Лучше в этом году не отправляться в дальние путешествия и быть в целом осторожнее за рулем или в роли пешехода.