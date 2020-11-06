Имя-оберег: 5 женских имён, которые защитят от порчи и беды

Вадим Карасев

Говорят, что имя является не просто набором звуков и не просто буквами, а самым настоящим талисманом и оберегом. В этот раз речь пойдет о женских именах, которые лучше всего защищают женщин от беды.

Помимо имени есть еще пять источников женской энергии и удачи. Несомненно, имя играет важную роль, но гораздо важнее то, какой образ жизни ведет женщина. Старайтесь повышать свою энергетику, чтобы всегда быть под надеждой защитой фортуны.

Виктория

Считается, что секрет этого имени кроется в его значении. «Победа» означает, что женщину постоянно сопровождает удача. Многие обладательницы этого имени могут сказать, что у них жизнь как жизнь — особой удачи нет. Им можно возразить, напомнив о том, что удача — это не только богатство, любовь и позитив каждый день. Удача — это в первую очередь способность человека выходить сухим из воды в очень сложных ситуациях.

Александра

Женские имена, парные с мужскими, являются сильнейшими оберегами для амбициозных женщин. Они не только помогают в условиях конкуренции с мужчинами, но и просто делают своих обладательниц счастливее, избавляют от преград и проблем. Самым сильным из таких имен является Александра. Сюда же можно отнести и другие, например Владиславу, Ярославу и Виталию.

Агния

Это очень сильное имя, которое обладает невероятно мощной энергетикой. Оно дает женщине защиту от злых людей, от недоброжелателей и врагов. Агния всегда защищена от сглаза и порчи, от проклятий и любого негатива. Более того, обережные свойства данного имени распространяются также на детей Агнии. Семья такой женщины всегда будет под надежной защитой.

Евгения

Как уже отмечалось, парные с мужскими имена априори считаются сильными оберегами, но среди них стоит также выделить Евгению. Это имя дарует женщине крепкое здоровье и долголетие. Оно оберегает ее от тяжелых болезней, дает ясный ум и помогает сохранять продуктивность в работе, в бизнесе. Евгения редко устает и всегда движется вперед. Она полна сил, особенно когда это очень необходимо.

Дарья

Значение этого имени — «победительница». Свойства и энергетика данного имени схожи с Викторией. Дарья всегда остается под присмотром высших сил, потому что на ее плечах лежит особая задача и миссия. Вселенная и судьба ведут Дарью по той тропе, которая важна не только для нее самой, но и для ее близких, друзей и даже простых знакомых.