Ингушетия — банкрот: расходы бюджета урежут, а доходы мобилизуют

Влада Некрасова

При введении внешнего управления в Ингушетии управление республиканским бюджетом должно перейти к федеральному Минфину. Как заявил ИА Newstes руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов, вслед за этим «наверняка последуют действия по оптимизации непервоочередных расходов, сокращению налоговых льгот, мобилизации доходов, в том числе за счет сокращения теневого сектора».

Процесс внешнего финансового управления для регионов должен был когда-то начаться, отметил эксперт.

«Федеральное правительство зафиксировало факт неплатежеспособности Республики Ингушетия. Вслед за этим может последовать введение в ней временной финансовой администрации со стороны Минфина России, если такое решение примет по представлению правительства Верховный суд. В отечественной практике подобных ситуаций еще не было, хотя в Бюджетный кодекс главу о возможности введения внешнего финансового управления регионом, находящимся в банкротном состоянии, ввели еще в 2004 году», — подчеркнул Климанов.

Федеральный центр, отметил он, старался увеличивать финансовую помощь, стимулировал субъекты федерации принимать и реализовывать программы оздоровления региональных финансов. Однако в 2020 году ситуация в регионах в результате кризиса, вызванного пандемией, оказалась острее, чем раньше.

«Потребовались дополнительные расходы на реализацию антикризисных мер. Все это привело к необходимости резко увеличить объемы финансовой помощи в регионы — она выросла на 60% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. У половины регионов произошло увеличение государственного долга. В Ингушетии, самом высокодотационном регионе России, ситуация стала критической. Несмотря на рост финансовой помощи, долг вырос на 60%», — сказал Климанов.

По его словам, еще немало регионов находится в ситуации высокого объема государственного долга, сочетающегося с не всегда качественным управлением региональными финансами. В группе риска регионов, которые могут попасть в условия неплатежеспособности, находятся все высокодотационные регионы — республики Северного Кавказа и Юга Сибири, отдельные депрессивные территории европейской части России — Республика Мордовия, Псковская область и другие, заключил Климанов.

Напомним, ситуация с бюджетными финансами в Ингушетии ухудшилась настолько, что потребовала прямого вмешательства Москвы. Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился «восстановить платежеспособность» республики. Для этого глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обязан заключить с министром финансов РФ Антоном Силуановым соглашение. Финансовые власти Ингушетии должны будут отказаться от части полномочий в пользу Минфина РФ. В Ингушетии будут ограничены кассовые выплаты по бюджетным расходам, капитальные вложения, привлечение займов для покрытия госдолга. Также власти Ингушетии будут обязаны ежегодно сокращать свои просроченные обязательства.

Как заявил ИА Newstes президент группы компаний «Салюс» Егор Иванков, власти приняли «очень разумное решение, которое имеет смысл распространить на регионы, имеющие плохое исполнение бюджета».

«Получается, что президент отвечает за ошибки неквалифицированного менеджмента», — подчеркнул Иванков.

При этом, отметил эксперт, «Ингушетия сложный регион и в то же время прекрасное место с национальными особенностями и перспективами развития туристической отрасли и не только».

Ранее Счетная палата РФ включила Ингушетию в «черный список» регионов, которые не выполняли соглашения по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов. В Ингушетии объем государственного долга на 1 октября 2020 года вырос на 64,2% за счет увеличения задолженности по бюджетным кредитам. Размер госдолга превысил объем собственных доходов, поступивших в бюджет Ингушетии. За девять месяцев этого года эта сумма составила 2,65 млрд рублей. Это почти в два раза меньше плановых назначений (4,9 млрд рублей).