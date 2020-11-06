Эксперт рассказал, когда Facebook стоит удалить с телефона

Влада Некрасова

Окончательное решение об удалении со своего смартфона того или иного приложения остается за пользователем. Чтобы правильно принять его, следует знать, что у любых соцсетей и мессенджеров есть как плюсы, так и минусы, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

К первым относится возможность общения и поддержания связи с близкими людьми из любого уголка планеты, ко вторым – слежка за пользователями, в которой часто обвиняют подобные сервисы.

"Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей", – рассуждает эксперт.

По его словам, приложение стоит удалить с телефона, если владелец пользуется им нечасто: оно занимает немало место в памяти устройства, и к тому же разряжает его. По мнению многих пользователей, лучше читать ленту Facebook с компьютера, поскольку мобильное приложение быстро сажает заряд батареи смартфона.

Мясоедов.