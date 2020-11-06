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Как я храню яблоки и груши зимой

Как я храню яблоки и груши зимой

Осень время подведения итогов и то время, когда урожай отправляется на хранение. Сегодня наш разговор пойдет о яблоках и грушах. Расскажу, как я их храню. Сад у меня большой, поэтому и сортов много. При правильном хранении фрукты спокойно долежат  до весны.

Самое главное — правильно снять фрукты с дерева. Их нельзя трясти, ударять. Только снимать специальными приспособлениями. Чтобы шкурка ни в каких местах не была повреждена. Излишне говорить, наверное, что те яблоки и груши, которые будут храниться, должны быть хорошо осмотрены.

Многие считают, что перед хранением фрукты нужно проветрить и подсушить. Я считаю это неправильным, так как при такой просушке есть доступ насекомым, которые могут отложить яйца. Я сразу отправляю фрукты в погреб, и уже там продолжаю подготовку.

Вторым этапом должна стать рассортировка. Не только по сортам, но и сорта по размерам. Слышала, что многие покрывают фрукты пчелиным воском. Способ действительно помогает долго хранить фрукты, воск совершенно безвреден для организма, но вот, по-моему, очень влияет на вкус, создавая свой привкус.


Я использую промасленные салфетки. Они не только помогают сделать так, чтобы плоды не касались друг друга, но и не позволяют проникать воздуху, а значит, сохраняют влажность.

Делаю валик из салфеток или бумажных полотенец. Пропитываю его вазелиновым маслом и накатываю этим валиком по салфеткам. Каждое яблоко заворачиваю в промасленную салфетку, укладываю в ящик, и перекладываю сухими, чтобы масла не было слишком много. У меня уходит на 500-600 салфеток около 100 гр масла. Очень удобно, масло легко смывается с поверхности фрукта, не оставляя никакого послевкусия.

Способ, пожалуй, самый доступный и дешевый из всех придуманных способов. Можно еще приобрести в магазине совсем тонкие полиэтиленовые пакетики. Яблоки или груши предварительно нужно охладить, затем положить в пакет, закрыть его, предварительно удалив из него воздух. Охлаждать фрукты нужно во избежание конденсата внутри пакета, т.к как хранятся яблоки в прохладном месте.

Помните, что самое главное — не дать уйти из фрукта влажности иначе вместо сочных яблок и груш, у вас уже после нового года будет много сухофруктов.

Храню яблоки таким способом уже много лет. Потери, конечно, все равно бывают, но очень незначительные, которые не идут ни в какое сравнение с теми, что бывали раньше.

# Интересное
По материалам: planktons

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