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Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели

Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели
В Украине могут ввести карантин выходного дня уже со следующей недели. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что такие меры должны помочь в определенной мере разорвать цепи передачи вируса из-за ограничения общения между людьми.

"Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать", - отметил Степанов.
Он также подчеркнул, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом с начала сентября выросло в 3,5 раза.

"На сегодняшнее утро в больницах находилось 27,5 тысяч граждан. Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас 52 тысячи коек, еще мы можем увеличить на 20 тысяч коек. Кроме того, мы пойдем на развертывание временных госпиталей. Сейчас мы рассматриваем город Киев, Одесса, Донецкая область - Краматорск", - сказал Степанов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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