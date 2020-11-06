Кэти Холмс и Эмилио Витоло на прогулке в Нью-Йорке: новые снимки пары

Вадим Карасев

Отношения 41-летней Кэти Холмс и 33-летнего Эмилио Витоло уже вышли на новый уровень. Несмотря на то что пара вместе всего около двух месяцев, актриса успела познакомить бойфренда со своей 14-летней дочерью Сури, которую она родила в браке с Томом Крузом.

Случайные снимки папарацци тоже говорят о том, что пара практически не расстается: влюбленные постоянно гуляют вместе по Нью-Йорку (в этом им конкуренцию может составить разве что Ирина Шейк с дочкой) и выглядят невероятно счастливыми.

В день, когда американцы решали будущее своей страны, то есть голосовали на президентских выборах, Кэти и Эмилио неспешно и беззаботно прогуливалась по одному из главных американских мегаполисов.





Эмилио Витоло и Кэти Холмс

Одетые в одном стиле (и даже маски они выбрали идентичные) влюбленные гуляли в районе Сохо. Своего бойфренда Кэти при этом взяла под руку — статус своих отношений они не скрывают и часто демонстрируют нежные чувства на публике.

По словам инсайдеров, Холмс и Витоло безумно влюблены друг в друга и постоянно общаются, даже если не находятся вместе.

Кэти пишет ему сообщения целый день, и Эмилио это нравится,

— рассказывали они.

Новый избранник голливудской звезды — шеф-повар популярного среди знаменитостей ресторана Emilio'S Ballato, который принадлежит его отцу. Там пара, по слухам, и познакомилась.



