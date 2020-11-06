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Кличко в третий раз стал мэром Киева

Кличко в третий раз стал мэром Киева

Мэра Киева Виталия Кличко переизбрали в третий раз. Он набрал достаточно голосов уже в первом туре, хотя по данным экзит-поллов прогнозировался и второй этап голосования.

Бывший чемпион мира по боксу по предварительным данным набирал 47,8%, его главный соперник Александр Попов – 8,6%. Представитель оппозиции утверждал, что победит во втором туре, однако по официальной информации Кличко получил 51% и выиграл выборы.

Сам градоначальник ранее скептически отозвался о своем конкуренте. Он напомнил, что Попов фактически положил начало событиям 2013-2014 годов – будучи тогда мэром Киева, он распорядился установить на площади независимости новогоднюю елку. Спецназ, который сопровождал коммунальщиков, избил протестовавших неподалеку студентов, что и спровоцировало масштабные акции протеста.

Ранее Попова обвиняли в превышении служебных полномочий, но еще в 2018 году суд прекратил рассмотрение дела в связи с истечением срока давности. Бывший мэр теперь баллотируется от "Оппозиционной платформы".

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По материалам: uposters.ru

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