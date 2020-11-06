Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 100 человек

Лидия Мартынова

В Москве за сутки скончались 69 человек с пневмонией и подтвержденным результатом теста на коронавирус. Днем ранее сообщалось о 67 скончавшихся.

Как сообщили в оперативном штабе, общее число умерших от Covid-19 в столице достигло 7 140 человек.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в больницах чаще всего умирают те, кто занимался самолечением от коронавируса. Он призвал не покупать лекарства самостоятельно, а звонить врачам и получать то лекарство, которое они пропишут.