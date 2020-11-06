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Концерн "Калашников" получил нового владельца

Концерн "Калашников" получил нового владельца
Новым собственником концерна "Калашников" стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников, пишет газета "Коммерсант".

Уточняется, что он приобрел ООО "ТКХ-Инвест", которое контролирует через АО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ) 75 процента минус одна акция концерна.

Лушников подтвердил, что действительно приобрел "Калашников" и отметил, что в рамках концерна планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта.


Ростеху". В госкорпорации подтвердили газете, что акцептовали сделку. При этом в "Ростехе" уточнили, что не намерены снижать свою долю, так как "Калашников" — стратегический актив.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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