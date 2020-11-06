Курс доллара опустился ниже 77 рублей, евро — 91 рубля

Влада Некрасова

Рубль вечером усилил рост, евро опустился ниже 91 рубля, доллар также ниже круглой отметки - 77 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.47 мск падал на 2,35 рубля, до 76,99 рубля, курс евро – на 1,93 рубля, до уровня 90,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг евро опускался до 90,93 рубля, евро - до 76,96 рубля - к минимумам с 27 октября.