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Лидеры Франции и Канады обсудили терроризм и Карабах

Лидеры Франции и Канады обсудили терроризм и Карабах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и борьбу с терроризмом.

«Премьер-министр Трюдо выразил солидарность с народом Франции в связи с недавними террористическими атаками и насилием. Лидеры согласились с важностью защиты свободы выражения и прав человека, а также заявили о приверженности борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом», — говорится в сообщении пресс-службы главы канадского правительства.

Также Трюдо и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и подчеркнули важность дипломатического урегулирования конфликта. Кроме того, они затронули тему пандемии коронавируса и обсудили канадско-французские отношения.

16 октября 18-летний террорист в пригороде Парижа убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo за пять лет до этого.

29 октября вооруженный ножом выходец из Туниса напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. По последним данным, в результате атаки погибли три человека, нападавший задержан.

Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в Джидде.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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