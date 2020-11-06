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Лучшие сериалы на IVI – 50 самых стоящих и кассовых в мире

Отличная подборка из полсотни отечественных и зарубежных сериаловс пометкой «Выбор IVI». Длямолодежной и возвратной аудитории, для романтического вечера и семейного просмотра– это фильмы разного жанра и под любое настроение. Многосерийное кино синтригующим сюжетом не на один, а на несколько вечеров, оно поможет интереснопровести время в одиночку или в компании друзей.БоевикиАгенты «Щ.И.Т.» (2013-2020, США)
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По материалам: intrigue

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