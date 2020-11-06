Магаданская область в 2021 и 2022 годах получит 502 млн рублей на создание новых мест в школах

Анастасия Иванова

Магаданской области в 2021 и 2022 годах выделят из федерального бюджета 502 миллиона рублей на создание новых мест в школах, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования Магаданской области.

«На следующие два года мы получим 502 миллиона рублей из федерального бюджета. Если разделить на два, то это намного больше, чем в 2020 году. В этом году мы получили 81 миллион рублей», – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на создание в регионе одной новой общеобразовательной школы по национальному проекту «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.