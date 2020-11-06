Мероприятия в честь 75-летия Победы охватили в 2020 году более 17,1 тысячи школьников Якутии

Анастасия Иванова

Мероприятия патриотической направленности в честь 75-летия Победы охватили в 2020 году более 17,1 тысячи школьников Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

Отмечается, что работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения ведется республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» согласно концепции регионального проекта «Мы – будущее России!».

В 2020 году в честь 75-летия Победы центр «Юные якутяне» провел 27 мероприятий гражданско-патриотической направленности. В них приняло участие свыше 17,1 тысячи человек. В числе мероприятий конференции, семинары, конкурсы, онлайн-викторины, интерактивные игры, челленджи.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент страны Владимир Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.