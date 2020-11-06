Михаила Ефремова отправили из СИЗО в колонию

Анастасия Иванова

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за гибель человека при ДТП, отправлен из СИЗО-5 в столице в колонию. Об этом в пресс-службе УФСИН по Москве сообщили ТАСС.

«Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания», — заявили в ведомстве. Говорить, где именно будет отбывать наказание Ефремов, в УФСИН не стали, отметив, что администрация СИЗО уведомит об этом одного из родственников осужденного.

Ранее артист говорил правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр или отправиться в колонию в Чувашии, так как его корни оттуда. По словам Ефремова, представители республики готовят обращение во ФСИН.

Резонансное ДТП с Михаилом Ефремовым произошло 8 июня в центре Москвы. Джип с артистом выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В полиции впоследствии заявили, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Московский городской суд 22 октября снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года с учетом того, что пострадавшей стороне были выплачены компенсации.