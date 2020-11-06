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Минтруд России: Планируется ежегодное повышение материнского капитала

Минтруд России: Планируется ежегодное повышение материнского капитала

Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, в дальнейшем планируется его ежегодное повышение. Об этом сегодня, 6 ноября, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на XI Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства».

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — отметила она.

Баталина констатировала, что время действия этой программы в России сертификаты получили более 10 млн семей, 8 млн из них уже воспользовались ими.

Замглавы Минтруда напомнила, что размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка, он увеличен до 616 тысяч рублей на второго.

ИА Newstes ранее сообщало: по данным Минтруда РФ, материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%, его по расчетам ведомства, смогут получить 1,2 млн семей. В министерстве указывали, что размер маткапитала в будущем году «составит 483 882 рублей на первого ребенка, 639 432 рублей на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей».

Программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Владимир Путин 1 марта подписал закон о продлении этой программы как минимум до конца 2026 года с ежегодной индексацией на уровень инфляции.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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