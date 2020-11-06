Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вакцину от COVID-19

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вакцину от COVID-19

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вакцину от COVID-19
Премьеры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обменялись по телефону информацией о ходе клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и подготовки к ее производству в республике, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.

"Вечером 5 ноября 2020 года состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах. Кроме того, обменялись информацией о ходе клинических испытаний вакцины "Спутник V" и подготовки к ее производству в Республике Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Андрей Афанасьев: Готов ли Азербайджан к последствиям пантюркизма?
Андрей Афанасьев: Готов ли Азербайджан к последствиям пантюркизма?
«Сохраняйте спокойствие». Байден заявил о своей неизбежной победе на выборах в США
«Сохраняйте спокойствие». Байден заявил о своей неизбежной победе на
В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов
В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов
"Газпром" планирует вложить в газификацию СКФО 39,3 миллиардов рублей
"Газпром" планирует вложить в газификацию СКФО 39,3 миллиардов рублей
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вакцину от COVID-19
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вакцину от COVID-19
Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты
Врач назвал запрещенные при коронавирусе продукты
Минтруд России: Планируется ежегодное повышение материнского капитала
Минтруд России: Планируется ежегодное повышение материнского капитала
Подведены итоги всероссийской премии «Гордость нации»
Подведены итоги всероссийской премии «Гордость нации»
Должность директора школы может стать выборной
Должность директора школы может стать выборной
В финал VII метапредметной олимпиады «Московский учитель» прошли 1320 участников
В финал VII метапредметной олимпиады «Московский учитель» прошли 1320
Хоррор "Его дом" получил сто процентов "свежести" на Rotten Tomatoes
Хоррор "Его дом" получил сто процентов "свежести" на Rotten Tomatoes
Пятница 13 в ноябре 2020 года: как подготовиться заранее
Пятница 13 в ноябре 2020 года: как подготовиться заранее

Топ на сегодня

Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве
Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве
Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов
Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы противника
Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы
Лукашенко высказался против тотальных ограничительных мер из-за COVID-19
Лукашенко высказался против тотальных ограничительных мер из-за
Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023 года
Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023

Еще по теме

Мишустин обсудил с коллегой из Белоруссии энергетику и транспорт
Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии
Мишустин и Головченко обсудили экономическое сотрудничество РФ и РБ
Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии