Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вакцину от COVID-19

Влада Некрасова

Премьеры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обменялись по телефону информацией о ходе клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и подготовки к ее производству в республике, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.

"Вечером 5 ноября 2020 года состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах. Кроме того, обменялись информацией о ходе клинических испытаний вакцины "Спутник V" и подготовки к ее производству в Республике Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.