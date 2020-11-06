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Многоязычие – естественная для человечества ситуация

Многоязычие – естественная для человечества ситуация

Заведующая Лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания Российской академии наук Ольга Казакевич считает, что изучение родных языков не создает дополнительной нагрузки на школьников, если начинать изучать их в раннем возрасте.

«Все начинается не в школе, а гораздо раньше. Существует, например, такая эффективная методика, как создание «языковых гнезд» – детских садов с полным погружением в языковую среду. Никаких дополнительных усилий, абсолютно естественная ситуация: воспитатели и педагоги говорят на родном языке, а дети очень восприимчивы, они все будут усваивать, играя», – рассказала Ольга Казакевич в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

По мнению эксперта, это даст возможность детям продолжить изучение языка и в школе без дополнительного стресса, в спокойном режиме.

«Многоязычие – это естественная для человечества ситуация, большинство народов мира используют как минимум два языка. Поэтому надо отказаться от предрассудка, состоящего в том, что большой престижный государственный язык можно усвоить, только отказавшись от языка своих предков. Русский язык не вместо языка своего этноса, а вместе с ним. Необходимо повышать престиж малых языков, сделать все, чтобы стимулировать их изучение», – резюмировала Ольга Казакевич.
# Общество
По материалам: edu.ru

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