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Молодежные фильмы о сексе: 50 топовых кинолент

В данной подборке представлены фильмы абсолютноразного жанра. Здесь пошловатые комедии, романтические мелодрамы, захватывающиебоевики и эротические триллеры. Среди главных героев как подростки, так изрелые люди, но все они постигают искусство любви. Одни отчаянно пытаютсяпотерять невинность, другие применяют свои умения на практике, а кто-тоиспользует обольщение для достижения своих целей.Молодежные сексуальныефильмыКомедия «Секс и ничего лишнего» (2012, Канада)
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По материалам: intrigue

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