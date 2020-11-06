Молодежные фильмы о сексе: 50 топовых кинолент

Лидия Мартынова

В данной подборке представлены фильмы абсолютноразного жанра. Здесь пошловатые комедии, романтические мелодрамы, захватывающиебоевики и эротические триллеры. Среди главных героев как подростки, так изрелые люди, но все они постигают искусство любви. Одни отчаянно пытаютсяпотерять невинность, другие применяют свои умения на практике, а кто-тоиспользует обольщение для достижения своих целей.Молодежные сексуальныефильмыКомедия «Секс и ничего лишнего» (2012, Канада)