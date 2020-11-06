Морозов предложил ежегодно проводить форум «Телемедицина»

Лидия Мартынова

Развитию дистанционных технологий в сфере здравоохранения мог бы способствовать ежегодный форум «Телемедицина» — организовать его необходимо под эгидой Минздрава и при поддержке Федерального Собрания. Об этом сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов по итогам «круглого стола», посвящённого совершенствованию телемедицинских технологий в здравоохранении.

Мероприятие, организованное Комитетом Госдумы по охране здоровья, прошло 6 ноября.

«Участие в форуме представителей профильных министерств, депутатов, сенаторов, региональных органов управления здравоохранением, экспертов от врачебного сообщества, пациентских организаций позволит оперативно сверять позиции, собирать и тиражировать лучшие практики в сфере телемедицинских технологий», — пояснил депутат.

Дмитрий Морозов отметил, что депутаты Госдумы и сенаторы в ближайшее время планируют составить перечень подзаконных актов и изменений в законодательство, которые необходимо разработать и принять для совершенствования телемедицины в России.

«В дальнейшем обмениваться мнениями, вырабатывать конкретные предложения можно будет на данном форуме», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в ходе «круглого стола» Дмитрий Морозов предложил разработать федеральный стандарт телемедицины и продумать системную работу по сбору, соединению и тиражированию лучших практик в данной сфере.