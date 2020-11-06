Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов

Алексей Вольцев

Россия до сих пор не получила ответа от США на официальные обращения в связи с нападениями в этой стране на представителей российских СМИ в июле, заявил в пятницу зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.





"Вызывает беспокойство и безнаказанность правонарушителей. Возмущены бездействием представителей американских правоохранительных органов по поводу нападения на корреспондентов съёмочной группы российского "Первого канала" в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, наши журналисты оказались в окружении толпы мародёров и были вынуждены самостоятельно обороняться. В итоге они получили травмы и лишились профессиональной аппаратуры", - сказал Буякевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что полицейских не было рядом не только в момент атаки, они также отказались прибыть даже на место происшествия. С таким же отношением россияне столкнулись и в полицейском участке, куда они обратились за помощью, отметил Буякевич.

"Отмечаем, что российской стороной до сих пор не получены ответы на официальные обращения в Госдепартамент США по аналогичным нападениям на представителей СМИ в июле сего года. Вновь настоятельно призываем Вашингтон выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности журналистов и требуем расследовать все нападения на репортеров", - подчеркнул дипломат.