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Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов

Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов
Россия до сих пор не получила ответа от США на официальные обращения в связи с нападениями в этой стране на представителей российских СМИ в июле, заявил в пятницу зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.


"Вызывает беспокойство и безнаказанность правонарушителей. Возмущены бездействием представителей американских правоохранительных органов по поводу нападения на корреспондентов съёмочной группы российского "Первого канала" в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, наши журналисты оказались в окружении толпы мародёров и были вынуждены самостоятельно обороняться. В итоге они получили травмы и лишились профессиональной аппаратуры", - сказал Буякевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что полицейских не было рядом не только в момент атаки, они также отказались прибыть даже на место происшествия. С таким же отношением россияне столкнулись и в полицейском участке, куда они обратились за помощью, отметил Буякевич.


"Отмечаем, что российской стороной до сих пор не получены ответы на официальные обращения в Госдепартамент США по аналогичным нападениям на представителей СМИ в июле сего года. Вновь настоятельно призываем Вашингтон выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности журналистов и требуем расследовать все нападения на репортеров", - подчеркнул дипломат.

# Россия
По материалам: ria.ru

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