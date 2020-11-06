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На Камчатке начал работу первый мобильный «Кванториум»

На Камчатке начал работу первый мобильный «Кванториум»

В Камчатском крае появилась передвижная лаборатория для обучения детей по программам инженерной направленности. Она создана на базе стационарного технопарка «Кванториум Камчатка» в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Мобильный технопарк рассчитан на ребят, проживающих в сельской местности и малых городах, сообщает пресс-служба Министерства образования Камчатского края.

Ежегодно в период с сентября по май мобильный технопарк будет работать на базе шести агломераций, объединяющих сельские школы и школы, расположенные в труднодоступных местах (Вилючинский городской округ, Елизовский, Мильковский муниципальные районы). В период с июня по август мобильный технопарк «Кванториум» будет использоваться для реализации инженерных и профильных смен.

Осваивать современные технологии камчатские школьники будут под руководством квалифицированных молодых педагогов-наставников, которые прошли специальные курсы повышения квалификации.

Напомним, что по итогам конкурсного отбора, проведенного в июле 2019 года, Камчатский край вошел в число субъектов Российской Федерации, которые получили субсидию из федерального бюджета на создание мобильного технопарка «Кванториум»

# Общество
По материалам: edu.ru

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