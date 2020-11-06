Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » На Сахалине проходит первый образовательный форум для учащихся медицинских классов

На Сахалине проходит первый образовательный форум для учащихся медицинских классов

На Сахалине проходит первый образовательный форум для учащихся медицинских классов

Учащиеся профильных химико-биологических классов общеобразовательных учреждений из Южно-Сахалинска, Холмска и Корсакова собрались на первом областном образовательном форуме, который проходит в рамках областной школы для одаренных детей «Эврика», сообщает пресс-служба Министерства образования Сахалинской области.

В этом учебном году в регионе появились восемь классов с медицинским уклоном. В течение трех дней школьники смогут поближе познакомиться с медициной, узнать больше о науках. В программе теоретические и практические занятия, которые проведут педагоги из Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета и Сахалинского базового медицинского колледжа.

В завершение образовательного мероприятия все участники получат сертификаты.

Министерства образования Сахалинской области

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Гороскоп на 2021 год: Телец
Гороскоп на 2021 год: Телец
"Долги растут". В РФ могут запретить микрофинансовые организации
"Долги растут". В РФ могут запретить микрофинансовые организации
Ереван на площадке СНГ обвинил Баку в совершении военных преступлений
Ереван на площадке СНГ обвинил Баку в совершении военных преступлений
На Камчатке начал работу первый мобильный «Кванториум»
На Камчатке начал работу первый мобильный «Кванториум»
Педагоги Ленинградской области повысили квалификацию в образовательном центре «Сириус»
Педагоги Ленинградской области повысили квалификацию в
На Сахалине проходит первый образовательный форум для учащихся медицинских классов
На Сахалине проходит первый образовательный форум для учащихся
Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов
Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Участники Порохового заговора вели секретную переписку апельсиновым соком
Участники Порохового заговора вели секретную переписку апельсиновым
Амурские студенты-педагоги временно выйдут на работу в школы
Амурские студенты-педагоги временно выйдут на работу в школы
В Ингушетии создадут новые детские технопарки «Кванториум» и центры «IT-куб»
В Ингушетии создадут новые детские технопарки «Кванториум» и центры
Многоязычие – естественная для человечества ситуация
Многоязычие – естественная для человечества ситуация

Топ на сегодня

Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы противника
Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы
Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на выборах в США
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
На востоке Ирака прогремели взрывы
На востоке Ирака прогремели взрывы

Еще по теме

Девять школ области закрылись из-за эпидемии гриппа
На Сахалине подвели итоги школьной олимпиады
Из-за непогоды в Челябинских школах отменили занятия первой смены
Следователи начали проверку после смерти девушки в школе Южно-Сахалинска