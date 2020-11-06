На Сахалине проходит первый образовательный форум для учащихся медицинских классов

Алексей Вольцев

Учащиеся профильных химико-биологических классов общеобразовательных учреждений из Южно-Сахалинска, Холмска и Корсакова собрались на первом областном образовательном форуме, который проходит в рамках областной школы для одаренных детей «Эврика», сообщает пресс-служба Министерства образования Сахалинской области.

В этом учебном году в регионе появились восемь классов с медицинским уклоном. В течение трех дней школьники смогут поближе познакомиться с медициной, узнать больше о науках. В программе теоретические и практические занятия, которые проведут педагоги из Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета и Сахалинского базового медицинского колледжа.

В завершение образовательного мероприятия все участники получат сертификаты.

Министерства образования Сахалинской области