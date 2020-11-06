На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом

Алексей Вольцев

Замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что провести обмен с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками по формуле "всех на всех" до 15 декабря этого года "абсолютно реалистично", но это зависит от согласия всех сторон.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что уже несколько месяцев не проводится обмен пленными в Донбассе из-за того, что "противоположная сторона не согласовывает списки" и создает препятствия для этого. Пресс-служба офиса президента Украины со ссылкой на координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриша сообщила, что Киев передал в контактную группу по Донбассу списки из четырех категорий удерживаемых лиц.