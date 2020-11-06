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Надо уделять особое внимание людям, занимающимся организацией питания школьников – Дмитрий Глушко

Надо уделять особое внимание людям, занимающимся организацией питания школьников – Дмитрий Глушко

Число обращений от родителей учеников 1–4-х классов по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием значительно снизилось. Об этом сообщил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко на еженедельном совещании с регионами. Он информировал, что количество заявлений на портале «Госуслуги» за последнюю неделю составило 498, ранее за семь дней оно достигало 778.

Свыше 55% обращений содержат оценку «полностью удовлетворён», число негативных отзывов, содержащих критические замечания, уменьшилось.

Первый заместитель Министра призвал уделить особое внимание работе с родительской общественностью, привлекать управляющие советы школ к контролю качества питания.

«Нам важно, чтобы у детей было качественное питание, чтобы на каждое обращение была правильная реакция, чтобы люди знали, что работа ведётся – всё это улучшит ситуацию на местах и на федеральном уровне», – подчеркнул Дмитрий Глушко.

Заместитель директора Департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Андрей Родионов сообщил, что в регионы были направлены методические рекомендации, касающиеся организации горячего питания в школах, переведённых на дистанционное обучение, и в малокомплектных школах.

Участники совещания отметили также, что необходимо распространять лучшие практики организации школьного питания, проводить профессиональные конкурсы – в том числе на лучшую школьную столовую.

Телефон федеральной горячей линии по вопросам горячего питания в школах: 8 (800) 200-91-85.

# Общество
По материалам: edu.ru

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