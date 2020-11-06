"Нам без разницы". Эксперт пояснил отношение России к выборам в США

Лидия Мартынова

Отношения России и США находятся в глубоком кризисе, поэтому для нашей страны не имеет значения, кто победит на американских выборах, считает директор ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН, доктор политических наук Федор Войтоловский.

"У нас настолько испорчены отношения с США, настолько глубоко зашел кризис этих отношений, настолько глубокие системные противоречия, что для нас без разницы, кто будет президентом Соединенных Штатов", – цитирует эксперта РИА Новости.

При этом, по мнению Войтоловского, с администрацией Трампа Россия могла бы договориться в нефтяной сфере, а в вопросе контроля над вооружениями вряд ли бы получилось вести нормальный диалог.

сообщало, что сыновья Трампа раскритиковали республиканцев.