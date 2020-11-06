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Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки

Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Президент России Владимир Путин, в свое время служивший во внешней разведке, знает тонкость и специфику этой профессии, и работать с главой государства над информацией, которую ему предоставляет разведка, - большое удовольствие, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

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"Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки", - сказал Нарышкин. "Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента. И, конечно, это большое удовольствие - работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы", - добавил директор СВР.

По словам Нарышкина, Служба внешней разведки информирует главу государства "практически без выходных и без праздничных дней, потому что информация в службу поступает со всех континентов, кроме Антарктиды". "Мы, конечно, проводим очень тонкий и внимательный анализ и президенту докладываем summary", - отметил он.


СВР.

Путин в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (советская внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.

# Политика
По материалам: ria.ru

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