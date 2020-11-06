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NASA вновь установило радиосвязь с космическим аппаратом «Вояджер-2»

NASA вновь установило радиосвязь с космическим аппаратом «Вояджер-2»

После восьми с лишним месяцев отсутствия связи специалисты NASA вновь получили радиосигналы от космического аппарата «Вояджер-2». Длительная пауза была связана с необходимостью технического обслуживания передающей аппаратуры.

Аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» были отправлены в космос в 1977 году для исследования Сатурна, Юпитера, Урана и Нептуна, в дальнейшем их путь лежал за пределы Солнечной системы. Ожидается, что они смогут передавать на Землю информацию еще в течение ближайших десяти лет. Сейчас «Вояджер-1» находится на расстоянии более чем 20 миллиардов километров от Земли, «Вояджер-2» успел улететь на 18,7 миллиарда километров. Аппараты уже пересекли гелиосферную ударную волну, где из-за взаимодействия частиц солнечного ветра с межзвездным веществом происходит резкое замедление солнечного ветра до звуковых скоростей. «Вояджер-1» уже пересек и гелиопаузу — внешнюю границу солнечного ветра, таким образом покинув Солнечную систему.

В марте нынешнего года NASA сообщило, что единственная антенна на Земле, поддерживающая связь с «Вояджером-2», — австралийская станция Deep Space Station 43 (DSS-43) — нуждается в экстренном обновлении и должна быть отключена примерно на одиннадцать месяцев для технических работ. DSS-43 не отключалась более тридцати лет, а главная антенна, через которую передаются сигналы на «Вояджер», в общей сложности работала более 47 лет. В ходе модернизации на DSS-43 появятся две новые антенны и будет обновлено электронное оборудование.

Сейчас модернизация всё еще не закончена, ожидается, что полностью она завершится в феврале следующего года, но уже выполненные этапы реконструкции позволили начать сеансы связи с «Вояджером».

Операторы миссии передали на «Вояджер-2» серию команд, и, по сообщению NASA, от аппарата пришел сигнал, подтверждающий, что он получил инструкции и выполнил их без проблем. Передача сообщений на «Вояджер-2» и обратно заняла 34 часа 48 минут.

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По материалам: polit.ru

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