Наталья Подольская вместе с новорожденным сыном снялась в фотосессии спустя две недели после родов

Вадим Карасев

Две недели назад 38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков поделились радостной новостью о появлении на свет второго ребенка — у супругов родился сын, которого они назвали Ваней. Супруги сразу же показали малыша, причем не стали скрывать его лицо.

А вчера певица вместе с новорожденным поучаствовала в профессиональной фотосессии, снимком из которой уже поделилась в инстаграме.





Наталья Подольская с сыном Ваней

Запечатлеть первые дни жизни Вани звезда доверила фотографу Алене Гороховской, которая специализируется на фото новорожденных. Подольская рассказала, что и их с Пресняковым первого сына Артемия в возрасте 13 дней снимала именно она.

Обсудили, какая нервная я была пять лет назад с Темой и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы,

— отметила она.

Правда, помимо приятных слов, на Наталью посыпались непрошеные советы, что ей стоит беречь ребенка "от лишних взглядов" и непременно надеть ему шапочку.

В сторис Наталья также поделилась процессом съемки и показала, как выглядит спустя всего полмесяца после родов.









Как призналась Наталья, фотосессия прошла тихо и спокойно. А на вопрос фолловеров, зачем такому маленькому ребенку вообще нужна фотосессия, Подольская ответила, что это память на всю жизнь.





Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном ВанейНаталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями Артемием и Ваней