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"Не смог оставить в тюрьме": Маркив рассказал, что привез в Украину из Италии

"Не смог оставить в тюрьме": Маркив рассказал, что привез в Украину из Италии

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Получивший оправдательный приговор в Миланском апелляционном суде старший сержант Национальной гвардии Виталий Маркив не смог оставить в тюрьме (кстати, в Милане она носит название «Опера») письма поддержки из Украины.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Свобода слова» на ТРК «Украина».

По словам Маркива, за три года он получил столько писем, что они едва уместились в две сумки.

Ранее на встрече с президентом Зеленским Виталий уже рассказывал, что сохранил каждый рисунок и каждое присланное ему письмо. Он также сообщил, что в заключении много писал и читал, изучая историю Украины.

Фото МВД Украины

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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