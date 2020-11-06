Нетребко, Захарова и Питер Брук стали лауреатами премии Станиславского

Анастасия Иванова

Известная оперная певица Анна Нетребко, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и знаменитый британский режиссер Питер Брук стали лауреатами престижной международной премии Станиславского в номинации "За выдающийся вклад в развитие мирового театра", сообщил на пресс-конференции председатель жюри Видас Силюнас.

"В номинации "За выдающийся вклад в развитие мирового театра" присудили премию трем лауреатам: Захаровой Светлане Юрьевне – за выдающиеся творческие достижения в мировом балетном искусстве, Нетребко Анне Юрьевне – за выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве, и Питеру Бруку – за уникальный вклад в мировой театр", - объявил Силюнас.

Он отметил, что жюри оценило Нетребко не только как певицу, но и как драматическую артистку.

"Очень для меня лестно услышать такие прекрасные комплименты в свой адрес, потому что хорошо петь – это хорошо, а если ты еще и играешь… Это то, что, в принципе, я всегда стараюсь совместить в своем выступлении. Я рада, что вы это отмечаете, спасибо", - сказала Нетребко, которая присутствовала на пресс-конференции по видеосвязи.

Заслуженная артистка РФ Виктория Исакова, народный артист РФ Евгений Редько, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова и актер Дмитрий Лысенков стали лауреатами премии в номинация "За творческие достижения в актерском искусстве", добавил Силюнас.