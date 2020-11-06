Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Общественность Молдавии требует суда над Санду за унионизм

Общественность Молдавии требует суда над Санду за унионизм

Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду должна сесть на скамью подсудимых по обвинению в измене Родине — так же как и все те, кто выступает за ликвидацию молдавской государственности. Об этом говорится в распространенном сегодня, 6 ноября, заявлении народного движения «Спасём Молдавию».

Координационный совет организации подготовил декларацию, в которой отмечается то, что «наличие румынского гражданства, полная вовлечённость в западные финансовые, политические и общественные структуры, противоестественная псевдогендерная ангажированность делают Санду основным носителем той антисистемы, которая приведёт общество и государство Молдавии к полному краху».

«Для Майи Санду не существует молдавского языка, не существует многовековой истории Молдоавии. Она поддерживает приспешника Гитлера — маршала Антонеску, по приказу которого в годы Великой Отечественной войны в РМ лились реки крови людей самых разных национальностей. Санду уже давно предала страну, которую стремится возглавить», — говорится в заявлении, где подчеркнуто, что если Санду станет президентом, «она не будет спрашивать мнение молдавского народа, а просто передаст Молдавию Румынии».

Напомним, о своей поддержке лидеру проевропейской партии «Действие и солидарность», высказались кандидаты либерал-унионисты из первого тура Андрей Нэстасе (партия «Платформа Достоинство и правда»), Октавиан Цыку (Партия народного единства) и Дорин Киртоакэ (блок Unirea).

«Обращаемся ко всем патриотам Молдавии и призываем выйти на выборы и не допустить кандидата-разрушителя нашей Родины Майи Санду к высшей государственной должности!» — призывают авторы декларации.

Как сообщало ИА Newstes , президент Молдавии Игорь Додон также считает, что движение унионистов (сторонники присоединения РМ к Румынии) направлено против государственности и территориальной целостности страны и его нужно запретить на законодательном уровне.

«К тем, кто выступает за ликвидацию Республики Молдавия должны быть приняты соответствующие меры со стороны государства. Но для того, чтобы они не пошли в международные суды, как у нас уже было, нужно поменять некоторые нормы конституции», — сказал Додон.

По его словам, это может произойти не раньше следующего года, а точнее, после президентских выборов. Вместе с тем по сей день унионисты в Молдавии проводят марши и собирают митинги в центре Кишинева.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Общественность Молдавии требует суда над Санду за унионизм
Общественность Молдавии требует суда над Санду за унионизм
Вера Брежнева, Полина Аскери и другие на открытии выставки в Москве
Вера Брежнева, Полина Аскери и другие на открытии выставки в Москве
Гороскоп на 2021 год: Телец
Гороскоп на 2021 год: Телец
"Долги растут". В РФ могут запретить микрофинансовые организации
"Долги растут". В РФ могут запретить микрофинансовые организации
Ереван на площадке СНГ обвинил Баку в совершении военных преступлений
Ереван на площадке СНГ обвинил Баку в совершении военных преступлений
На Камчатке начал работу первый мобильный «Кванториум»
На Камчатке начал работу первый мобильный «Кванториум»
Педагоги Ленинградской области повысили квалификацию в образовательном центре «Сириус»
Педагоги Ленинградской области повысили квалификацию в
На Сахалине проходит первый образовательный форум для учащихся медицинских классов
На Сахалине проходит первый образовательный форум для учащихся
Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов
Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Участники Порохового заговора вели секретную переписку апельсиновым соком
Участники Порохового заговора вели секретную переписку апельсиновым
Амурские студенты-педагоги временно выйдут на работу в школы
Амурские студенты-педагоги временно выйдут на работу в школы

Топ на сегодня

Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы противника
Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы
Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 15 тысяч долларов
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на выборах в США
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
На востоке Ирака прогремели взрывы
На востоке Ирака прогремели взрывы

Еще по теме

Санду: Молдавия должна строить хорошие отношения со всеми странами
ЦИК Молдавии: Санду опережает Додона на 2,5% после подсчета 99% голосов
В Молдавии завершается агитация перед вторым туром выборов президента
Лидер молдавских либералов выдвинул свое условие