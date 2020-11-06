Общественность Молдавии требует суда над Санду за унионизм
Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду должна сесть на скамью подсудимых по обвинению в измене Родине — так же как и все те, кто выступает за ликвидацию молдавской государственности. Об этом говорится в распространенном сегодня, 6 ноября, заявлении народного движения «Спасём Молдавию».
Координационный совет организации подготовил декларацию, в которой отмечается то, что «наличие румынского гражданства, полная вовлечённость в западные финансовые, политические и общественные структуры, противоестественная псевдогендерная ангажированность делают Санду основным носителем той антисистемы, которая приведёт общество и государство Молдавии к полному краху».
Напомним, о своей поддержке лидеру проевропейской партии «Действие и солидарность», высказались кандидаты либерал-унионисты из первого тура Андрей Нэстасе (партия «Платформа Достоинство и правда»), Октавиан Цыку (Партия народного единства) и Дорин Киртоакэ (блок Unirea).
Как сообщало ИА Newstes , президент Молдавии Игорь Додон также считает, что движение унионистов (сторонники присоединения РМ к Румынии) направлено против государственности и территориальной целостности страны и его нужно запретить на законодательном уровне.
По его словам, это может произойти не раньше следующего года, а точнее, после президентских выборов. Вместе с тем по сей день унионисты в Молдавии проводят марши и собирают митинги в центре Кишинева.