Общественность Молдавии требует суда над Санду за унионизм

Лидия Мартынова

Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду должна сесть на скамью подсудимых по обвинению в измене Родине — так же как и все те, кто выступает за ликвидацию молдавской государственности. Об этом говорится в распространенном сегодня, 6 ноября, заявлении народного движения «Спасём Молдавию».

Координационный совет организации подготовил декларацию, в которой отмечается то, что «наличие румынского гражданства, полная вовлечённость в западные финансовые, политические и общественные структуры, противоестественная псевдогендерная ангажированность делают Санду основным носителем той антисистемы, которая приведёт общество и государство Молдавии к полному краху».

«Для Майи Санду не существует молдавского языка, не существует многовековой истории Молдоавии. Она поддерживает приспешника Гитлера — маршала Антонеску, по приказу которого в годы Великой Отечественной войны в РМ лились реки крови людей самых разных национальностей. Санду уже давно предала страну, которую стремится возглавить», — говорится в заявлении, где подчеркнуто, что если Санду станет президентом, «она не будет спрашивать мнение молдавского народа, а просто передаст Молдавию Румынии».

Напомним, о своей поддержке лидеру проевропейской партии «Действие и солидарность», высказались кандидаты либерал-унионисты из первого тура Андрей Нэстасе (партия «Платформа Достоинство и правда»), Октавиан Цыку (Партия народного единства) и Дорин Киртоакэ (блок Unirea).

«Обращаемся ко всем патриотам Молдавии и призываем выйти на выборы и не допустить кандидата-разрушителя нашей Родины Майи Санду к высшей государственной должности!» — призывают авторы декларации.

Как сообщало ИА Newstes , президент Молдавии Игорь Додон также считает, что движение унионистов (сторонники присоединения РМ к Румынии) направлено против государственности и территориальной целостности страны и его нужно запретить на законодательном уровне.

«К тем, кто выступает за ликвидацию Республики Молдавия должны быть приняты соответствующие меры со стороны государства. Но для того, чтобы они не пошли в международные суды, как у нас уже было, нужно поменять некоторые нормы конституции», — сказал Додон.

По его словам, это может произойти не раньше следующего года, а точнее, после президентских выборов. Вместе с тем по сей день унионисты в Молдавии проводят марши и собирают митинги в центре Кишинева.