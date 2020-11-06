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Пчелы-листорезы начали использовать пластик вместо листьев для строительства гнезд

Пчелы-листорезы начали использовать пластик вместо листьев для строительства гнезд

Эволюционный эколог Джозеф Уилсон (Joseph Wilson) из Университета штата Юта и его коллеги собрали доказательства того, что пчелы-листорезы из рода мегахил (Megachile) стали использовать при строительстве своих гнезд кусочки пластика.

Жилища пчел-листорезов расположены под землей. Чаще всего они используют уже существующие почвенные полости, например, покинутые норы других насекомых, а в некоторых случаях копают убежище сами. Внутри гнездо выстилается кусочками листьев или цветочных лепестков, которые пчела старательно вырезает своими челюстями из живых растений, оставляя в них прорехи характерной округлой формы.

Недавно появились сообщения, что эти пчелы также вырезают кусочки из пластиковых лент, применяющихся в строительстве и сельском хозяйстве. Теперь исследователи нашли подтверждения этому в городе Дуглас (Аризона), где повреждения на пластиковых лентах точно соответствуют форме и размеру кусков листьев, используемых пчелами-листорезами. Всего отмечено два таких случая, один в 2009, другой в 2019 году. К сожалению, сами гнезда обнаружить не удалось, поэтому не было возможности наблюдать за развитием пчелиных личинок в пластиковой среде.

«Использование пластика может изменить динамику и окружающую среду в ячейках пчелиного гнезда, потому что пластик не дышит, как природные материалы, — говорит доктор Уилсон. — В 1970-х годах некоторые исследователи селили пчел-листорезов в пластиковых соломинках и обнаружили, что 90 % потомства этих пчел погибло из-за заражения патогенными грибками. Пластик не пропускал влагу и препятствовал газообмену в гнезде». Чтобы помешать пчелам использовать пластик, ученые предлагают заменить его на ленты из натуральных волокон. Поскольку воздействие пластика на жизнь пчел-листорезов изучено недостаточно, авторы исследования также просят других биологов и любителей природы регистрировать все замеченные случаи применения пчелами-листорезами пластика в базах данных, таких как iNaturalist.org.

Исследование опубликовано в журнале Science Matters.

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По материалам: polit.ru

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