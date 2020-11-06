Педагоги и сотрудники библиотек могут принять участие в проекте «Я читаю»

Влада Некрасова

Национальная родительская ассоциация под эгидой Министерства просвещения России реализует в 2020 году проект «Обеспечение методического сопровождения внеурочной деятельности в сфере поддержки чтения», сообщает пресс-служба Ассоциации.

В подготовке проекта приняли участие детские психологи и психотерапевты, учителя литературы и сотрудники библиотек. Они разработали комплект материалов, которые помогут научиться использовать книгу и чтение как инструмент для решения актуальных возрастных психологических проблем детей.

«В результате были сформированы 100 тематических обзоров, включающих по 20 произведений детской литературы, список книг, отвечающих проблемам и запросам детей и подростков, проведен мониторинг 50 современных школьных программ по литературе, подготовлены методические материалы для проведения неформальных уроков литературы в 5–11-х классах, разработана система диагностического литературного тестирования для определения ребенком нужной книги», – уточняется в информационном релизе.

Проект получил творческое название «Я читаю».

В рамках проекта состоятся региональные педагогические конференции. Узнать график их проведения и заполнить заявку на участие можно на сайте Национальной родительской ассоциации.