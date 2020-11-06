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Педагоги Ленинградской области повысили квалификацию в образовательном центре «Сириус»

Педагоги Ленинградской области повысили квалификацию в образовательном центре «Сириус»

Педагоги и управленцы Ленинградской области прошли курсы повышения квалификации в Сочи на базе образовательного центра «Сириус», сообщает пресс-служба Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Молодые учителя из всех муниципальных районов области в течение десяти дней налаживали связи, делились своим опытом, продумывали новые проекты, принимали участие в мастер-классах по конкурсному движению и других образовательных мероприятиях.

Проект позволил комплексно подойти не только к повышению квалификации учителей, но и к обмену опытом, разработке новых методик и проектов.

Организатором обучения выступил Ленинградский областной институт развития образования при поддержке Комитета общего и профессионального образования и Комитета финансов Ленинградской области.

# Общество
По материалам: edu.ru

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