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Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина

Песков назвал фактор, влияющий на режим работы Путина
На режим работы президента РФ Владимира Путина влияет эпидемиологическая обстановка, часть встреч проходит лично, часть по видеоконференции, но это не отражается на их содержании и интенсивности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


"Почему, какие-то встречи и совещания у него (у Путина) очно проходят, какие-то в формате видеоконференции. Безусловно, режим работы находится под влиянием эпидемиологических опасностей, принимаются соответствующие меры для безопасности здоровья президента. Это никоим образом не влияет на содержание и интенсивность работы, вы сами это видите", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему президент длительное время работал дистанционно, а в День народного единства он физически присутствовал на всех мероприятиях.

Отвечая на уточняющий вопрос, была ли сделана Путину прививка от коронавируса, Песков заметил: "Он сообщит, если и когда он сделает прививку, он же сам об этом говорил".


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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