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Пятница 13 в ноябре 2020 года: как подготовиться заранее

Пятница 13 в ноябре 2020 года: как подготовиться заранее

Пятница 13 для многих стала синонимом проблем и неприятностей. В этот день стараются уберечься от невзгод и заранее подготовиться ко встрече с проблемами.


В ноябре 2020 года многие будут готовиться к пятнице 13 — к дню, в который беда может случиться неожиданно. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают заранее познакомиться с суевериями относительно этой даты, а также обезопасить себя и близких. С помощью своевременных рекомендаций получится справиться как со страхом, так и с возможными негативными факторами.

Как пятница 13 стала опасным днем

На самом деле, суеверия относительно этого дня появились не так давно — на рубеже 19 и 20 веков. Эти суеверия объединили пятницу и число 13 воедино. И если с числом все более или менее понятно, то пятница ассоциировалась с чем-то плохим из-за истории Христа: именно этот день стал последним для Иисуса.

13 число не любят во многих культурах и стараются избегать его влияния. В некоторых странах суеверие столь сильно, что встретить там 13 этаж или дом номер 13 попросту невозможно — его пропускают, изменяя привычную нумерацию. Тем не менее пятница 13 — это не самый плохой день. Многое будет зависеть от настроя, и тем, кто не хочет стать заложником неприятностей, стоит заранее подготовиться и избежать проблем.

Как избежать неприятностей 13 ноября


Самым полезным будет умение настраиваться на позитив. Необходимо будет поймать волну хороших мыслей, поверить в то, что беды обойдут стороной, читать позитивные аффирмации и не сомневаться. Переживания не помогут провести день удачно. Ведь стресс отвлекает, заставляя ошибаться и притягивать в жизнь проблемы, которых можно было избежать.

Суеверный страх может быть силен, и одними мыслями от него не отделаться. Для тех, кто не может успокоиться и обрести гармонию, есть еще один проверенный способ — собственноручное изготовление талисмана, ограждающего от любого негатива. Его можно сделать из обычной булавки, заговорить и носить с собой, не снимая.

Справиться с возможным негативом помогут упражнения по укреплению биополя. Они позволят выстроить сильную защиту, зарядиться энергией и стать неуязвимыми для тех, кто вольно или невольно может причинить зло.

В пятницу 13 числа не стоит давать деньги в долг, как и другие предметы. Так получится уберечься от неприятностей. В этот день не нужно начинать новые дела, если нет уверенности в своих силах. Отсутствие конфликтов позволит провести опасные сутки с наименьшими потерями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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