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Плановые проверки бизнеса в 2021 году хотят разрешить заменять инспекционными визитами

Плановые проверки бизнеса в 2021 году хотят разрешить заменять инспекционными визитами

В России дать возможность разрешить заменять в 2021 году плановые проверки бизнеса инспекционными визитами. Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный Минэкономразвития, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, после 1 июля 2021 года, но не позднее, чем за 20 дней до проведения выездной плановой проверки, может быть принято решение о проведении вместо неё инспекционного визита. Об этом  юрлица и ИП должны быть уведомлены в течение 10 рабочих дней.

Кроме того, документ разрешает проводить проверки в 2021 году дистанционно, в том числе с помощью аудио- или видеосвязи. Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 года не сможет превышать 10 рабочих дней.

Проект разработан в том числе для создания условий реализации закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Этот документ реализуется в рамках так называемой «регуляторной гильотины».

В октябре президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса на 2021 год. По словам главы государства, тем самым «мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей».

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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