Платье Dior от бабушки и кеды: Юнис Кеннеди Шрайвер вышла замуж в Майами

Вадим Карасев

В субботу Юнис Кеннеди Шрайвер — внучатая племянница 35-го президента США Джона Кеннеди — вышла замуж за президента и генерального директора автосалона Майкла Гарсию. Тихая церемония прошла в церкви Святого Патрика в Майами.









Внучка Юнис Кеннеди, в честь которой она получила свое имя, — арт-менеджер в некоммерческой организации Best Buddies International, которую основал ее отец Энтони Пол Кеннеди Шрайвер.

26-летняя невеста отдала дань уважения знаменитой семье и под венец шла в свадебном платье Dior своей бабушки, младшей сестры Джона Кеннеди. Наряд был сшит на заказ в далеком 1953 году. Молодожены приехали на церемонию не на новеньком Rolls-Royce, а на голубом кабриолете Lincoln Continental 1965 года выпуска, который дедушка Юнис, американский политик Сарджент Шрайвер, подарил ее бабушке.

Моя бабушка была в этом платье на своей свадьбе с моим дедушкой 23 мая 1953 года, а 67 лет спустя я надела его, чтобы выйти замуж за Майки. И мне все равно, что наряд от Dior с годами стал цвета слоновой кости и на нем появилось несколько дырок,

— сказала Шрайвер Vogue.





По словам журналистов американского Vogue, Шрайвер обратилась в свадебный бутик Ever After Miami, эксперты которого помогли восстановить винтажное платье, а также сшить вуаль подходящего оттенка. В итоге платье село идеально, так как невеста и ее бабушка были одного роста и одинакового телосложения.

Платье было тонким, как папиросная бумага. Поэтому мы должны были обращаться с ним очень осторожно. Я боялась даже просто сидеть в нем!

— сказала Шрайвер.





После официальной части невеста предстала уже в другом образе. Подол старого свадебного платья был съемным, а под ним было короткое платье, выполненное в стиле исторического наряда. К нему девушка подобрала удобные кроссовки. Жених надел смокинг Brioni, галстук-бабочку и туфли Tom Ford.





Юнис Кеннеди Шрайвер и Сарджент Шрайвер

Невеста также рассказала о планировании церемонии, которую было не так просто организовать из-за пандемии коронавируса. Юнис отметила, что трудно было сократить число гостей, потому что и у нее, и у Майкла очень много родственников. В итоге на церемонию приехали 32 гостя.

Хотя технически маски и соблюдение социальной дистанции не требуются в местах проведения религиозных обрядов во Флориде, церковь Святого Патрика очень заботится о безопасности. Поэтому в церкви была соответствующая разметка. Лента каждые шесть футов по проходу не совсем вписывалась в мое представление о декоре, но это часть любой свадьбы в 2020 году,

— добавила она.

Но, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, Майкл Гарсия сказал, что свадьба стала "лучшим моментом в его жизни".

Когда я шел к алтарю с мамой, а затем смотрел, как Юнис с отцом шла навстречу, мне было трудно сдержать слезы. Она была самой красивой невестой на свете. На протяжении всей церемонии я старался запомнить каждую минуту,

— рассказал о своих эмоциях бизнесмен.