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Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке

Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
Плавучий космодром "Морской старт" могут установить на постоянной основе возле моста на остров Русский во Владивостоке, а пуски проводить вблизи Курил, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов.

"На Дальнем Востоке S7 предложили возможность рассмотреть пять-шесть бухт, в которых комплекс можно установить на постоянной основе. Одна из основных - бухта Улисс у моста на остров Русский", - рассказал Иванов.

"Такой проект там не стыдно поставить", - добавил он.


Тихого океана. В 2014 году после событий на Украине, где производилось ракеты "Зенит", работа комплекса была приостановлена из-за отказа поставлять носители российской стороне. На тот момент с комплекса было проведено 36 запусков. В 2016 году "Морской старт" за 150 миллионов долларов США приобрела группа S7, рассчитывая возобновить пуски. Но не получив разрешение на закупку ракет "Зенит" в 2020 году, она перевезла комплекс из США в Россию. Сейчас командное судно и пусковая платформа находятся на Славянском судоремонтном заводе. "Роскосмос" взамен "Зенита" предлагает для использования с "Морского старта" новую ракету "Союз-5", в то время как S7 начала разработку собственной легкой ракеты.

В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.

# Россия
По материалам: ria.ru

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