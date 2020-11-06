Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке

Анастасия Иванова

Плавучий космодром "Морской старт" могут установить на постоянной основе возле моста на остров Русский во Владивостоке, а пуски проводить вблизи Курил, рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов.

"На Дальнем Востоке S7 предложили возможность рассмотреть пять-шесть бухт, в которых комплекс можно установить на постоянной основе. Одна из основных - бухта Улисс у моста на остров Русский", - рассказал Иванов.

"Такой проект там не стыдно поставить", - добавил он.

Тихого океана. В 2014 году после событий на Украине, где производилось ракеты "Зенит", работа комплекса была приостановлена из-за отказа поставлять носители российской стороне. На тот момент с комплекса было проведено 36 запусков. В 2016 году "Морской старт" за 150 миллионов долларов США приобрела группа S7, рассчитывая возобновить пуски. Но не получив разрешение на закупку ракет "Зенит" в 2020 году, она перевезла комплекс из США в Россию. Сейчас командное судно и пусковая платформа находятся на Славянском судоремонтном заводе. "Роскосмос" взамен "Зенита" предлагает для использования с "Морского старта" новую ракету "Союз-5", в то время как S7 начала разработку собственной легкой ракеты.

В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.