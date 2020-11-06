Подведены итоги всероссийской премии «Гордость нации»

Алексей Вольцев

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов первой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации», приуроченной ко Дню народного единства.

Лауреатом премии стал 31 человек, уточняет пресс-служба проекта.

Награждение лауреатов проходило по семи номинациям: «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»; «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)»; «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях»; «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»; «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений», «За вклад в сохранение и развитие родных языков», «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия».

сполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации Светлана Нуждина, вручая награды в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков», отметила высокое значение этой премии и сообщила, что фонд выделил 1 миллион рублей на финансовую поддержку лауреатов 1-й, 2-й и 3-й ступени.

В 2020 году проект реализуется Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации и Правительства Москвы с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.