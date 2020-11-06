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Полина Гагарина снимается в сериале "Бывшие"

Полина Гагарина снимается в сериале "Бывшие"

После развода с Дмитрием Исхаковым 33-летняя Полина Гагарина решила попробовать себя в роли актрисы. Стало известно, что звезда примет участие в новом сезоне сериала "Бывшие". Полина исполнит роль Лены — писательницы и успешного коуча с миллионами подписчиков, психологом-консультантом которой становится Илья (Денис Шведов).


Кадр из сериала "Бывшие"

До этого Гагарина лишь озвучивала персонажей мультфильмов, а вот на экране, да еще и в главной роли, поклонники увидят ее впервые. Полина окончила Школу-студию МХАТ и имеет профессиональное актерское образование, однако роль в сериале стала для нее дебютной. Сама звезда признается, что приглашение сниматься стало для нее большой неожиданностью.


Я очень рада этому совпадению, хотя в моей жизни случайностей не бывает. Я считаю, что профессии актрисы и певицы из одной области, я никогда их не разделяла. Каждое мое выступление на сцене — маленькая жизнь со своей определенной драматургией. Так что я просто ждала своего часа, своего сценария и предложения — и вот дождалась!

— рассказала Гагарина.


Как призналась певица, играть такую непохожую на нее саму героиню ей было трудно, но интересно.

Она порывистая, постоянно меняется, растет, и показать это оказалось достаточно сложной для меня задачей, но поэтому и интересной. В сериале есть откровенные сцены — это тоже непросто, а непростое всегда дает возможность расти,

— объясняет Гагарина.


Полина призналась, что у нее еще недостаточно опыта и практики, поэтому какие-то вещи ей приходилось делать интуитивно.

В первом сезоне сюжет строился вокруг Яны — богатой наследницы, у которой есть все, о чем можно мечтать. Но родители погружены в свои заботы, с отцом-чиновником у нее складываются непростые отношения, отсутствие преданных друзей и желание сбежать от реальности приводят девушку в клинику для алкоголиков и наркозависимых. Там же она знакомится с бывшим наркоманом, а теперь психологом Ильей. В конце второго сезона Яна выходит замуж за Кирилла Рогова — бизнесмена из Кемерово. Илья же пытается пережить расставание с Яной и находит новую работу благодаря необычной клиентке — писательнице Елене, которую как раз и играет Гагарина.



Денис Шведов

В сериале также снялись Любовь Аксенова, Анатолий Журавлев, Эра Зиганшина и Ростислав Бершауэр. Продюсер "Бывших" и сооснователь видеосервиса START, на котором состоится премьера сериала, Алексей Троцюк пообещал, что новый сезон будет "мощнейшим".

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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