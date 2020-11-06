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Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"

Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"
. Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в предстоящем, третьем сезоне драматического телесериала "Бывшие", сообщили в официальном инстаграм-аккаунте видеосервиса Start.
[media=https://www.instagram.com/p/CHNlmXIA2Ov/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]


"К касту нового сезона присоединяется Полина Гагарина. Она исполнит роль Лены – писательницы и популярного коуча, психологом-консультантом которой становится Илья", – написали представители Start.

Позже уже на своей странице Гагарина более подробно рассказала о дебюте в кино и своей роли.

"Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной", – написала певица.

Полина Гагарина отметила, что у нее есть диплом Школы-студии МХАТ. Эти знания помогли ей справиться с серьезной ролью, которую она давно хотела сыграть: "Так получилось, что "Бывшие" – один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в нем".


Премьера первого сезона "Бывших" состоялась в 2018 году. Второй вышел в 2019 году. Главные роли в драме исполнили: Людмила Аксенова, Денис Шведов, Виталий Хаев, Наталья Рогожкина и другие.

Выход третьего сезона состоится в ближайшее время на Start.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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