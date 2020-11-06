Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы Байдена

Алексей Вольцев

Сенатор Алексей Пушков спрогнозировал в интервью "Вечерней Москве", как изменятся отношения России и США в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

По его мнению, при Байдене в американской внешней политике усилится идеологический элемент, что повлечет за собой атаку на Россию по вопросам прав человека, положения меньшинств.

"Мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны", — предположил Пушков.

Сенатор отметил, что Байден принадлежит к тем политикам, которые считают Россию главным врагом Соединенных Штатов.





"Он был важной частью администрации Барака Обамы, который начал политику санкций против России, политику изоляции и сдерживания, чтобы "отомстить" вообще за все: за Сирию, за Грузию, за Украину. Байден был частью всей этой линии на удушение России, так что рефлексы администрации Обамы он вернет в Белый дом", — считает он.

Пушков допустил, что Байден может пойти на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), выдвинув при этом свои условия.