Путин: «Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком»

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня, 6 ноября, писателя и сатирика Михаила Жванецкого. Текст распространила пресс-служба Кремля.

«Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди и в России, и во многих других странах, — говорится в телеграмме. — Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком».

Как сообщало ИА Newstes , народный артист России и Украины сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. В начале октября стало известно, что он завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. В конце прошлого года появилась информация о том, что у сатирика диагностировали рак предстательной железы. Этим летом он говорил, что последнее время очень плохо себя чувствует.