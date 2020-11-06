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Путин: «Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком»

Путин: «Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня, 6 ноября, писателя и сатирика Михаила Жванецкого. Текст распространила пресс-служба Кремля.

«Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди и в России, и во многих других странах, — говорится в телеграмме. — Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком».

Как сообщало ИА Newstes , народный артист России и Украины сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. В начале октября стало известно, что он завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. В конце прошлого года появилась информация о том, что у сатирика диагностировали рак предстательной железы. Этим летом он говорил, что последнее время очень плохо себя чувствует.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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