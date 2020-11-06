Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах

Лидия Мартынова

Актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах РФ с учетом ранее оказанной им финансовой помощи, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию", - сказал он.





"Также состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах РФ с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи", - сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.

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