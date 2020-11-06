Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Сегодня, 14:20 Лидия Мартынова
Актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах РФ с учетом ранее оказанной им финансовой помощи, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию", - сказал он.
"Также состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах РФ с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи", - сообщил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.
стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru