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Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу регионов с COVID-19 и Карабах
Актуальное положение дел в борьбе с пандемией коронавируса в регионах РФ с учетом ранее оказанной им финансовой помощи, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию", - сказал он.


"Также состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах РФ с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи", - сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, обсуждались и другие текущие вопросы социально-экономического развития России.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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