«Роснефть» снизит поставки на Украину

Алексей Вольцев

В следующем году «Роснефть» сократит продажи сжиженного углеводородного газа (СУГ) для Украины. Единственный поставщик продукции компании в страну, швейцарский трейдер Proton Energy Group, заключил контракты на следующий год и их объемы ниже этого года на 10%, сообщили участники рынка агентству Argus media.

«В середине октября Proton Energy Group предложила своим клиентам подписать новые договоры о поставке газа „Роснефти“ с ноября 2020 г. по октябрь 2021 г. включительно. Участники рынка сообщили, что изначально объем отгрузок в новых контрактах был снижен на 15—20% по сравнению с текущими договорами», — пишет агентство. Собеседник агентства рассказал, что сокращение поставок по долгосрочным контрактам не окажет существенного влияния на снабжение украинского рынка сжиженным газом: «Предложения спотового продукта из России, а также морские поставки позволят компаниям в случае необходимости компенсировать недостающие объемы».

Россия по-прежнему является крупным поставщиком энергоресурсов на Украину. Так, в 2019 году доля российского СУГ составила 36%, а дизельного топлива — 35%. Имея спецразрешение, «Роснефть» является при этом главным экспортером топлива на Украину.