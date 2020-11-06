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Росстат рассказал, какие продукты подорожали в октябре сильнее всего

Росстат рассказал, какие продукты подорожали в октябре сильнее всего
Сахар-песок в России в октябре подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрем текущего года, цены на подсолнечное масло за прошлый месяц выросли на 7,43%, на куриные яйца - на 6,33%, следует из данных Росстата.

Статистическое ведомство отмечает, что больше всего среди продуктов в октябре подорожал именно сахар. "Подорожание отмечено практически во всех субъектах Российской Федерации, из них в 32 субъектах - на 20,2% и более. Наибольший рост цен отмечался в Курской и Калужской областях - на 29,4% и 27,3% соответственно", - говорится в сообщении Росстата.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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