Росстат рассказал, какие продукты подорожали в октябре сильнее всего

Алексей Вольцев

Сахар-песок в России в октябре подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрем текущего года, цены на подсолнечное масло за прошлый месяц выросли на 7,43%, на куриные яйца - на 6,33%, следует из данных Росстата.

Статистическое ведомство отмечает, что больше всего среди продуктов в октябре подорожал именно сахар. "Подорожание отмечено практически во всех субъектах Российской Федерации, из них в 32 субъектах - на 20,2% и более. Наибольший рост цен отмечался в Курской и Калужской областях - на 29,4% и 27,3% соответственно", - говорится в сообщении Росстата.